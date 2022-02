Snowboardster Kim op Spelen opnieuw de beste op de halfpipe

De Amerikaanse snowboardster Chloe Kim heeft net als vier jaar geleden de olympische titel op de halfpipe gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse veroverde in het Genting Snow Park in Zhangjiakou het goud voor de Spaanse Queralt Castellet. De Japanse Sena Tomita pakte het brons.

Titelverdedigster Kim zette in haar eerste run een score neer van 94,00 punten. De Amerikaanse kwam in de tweede en derde run ten val, maar zag haar topscore niet in gevaar komen. Daar kwamen de concurrenten niet aan. Castellet noteerde in de tweede run een score van 90,25. Tomita haalde in dezelfde run een score van 88,25.

Kim veroverde op 17-jarige leeftijd bij de Spelen van Pyeongchang goud op de halfpipe met een score van 98,25.