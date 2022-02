Spelen voor Schouten al dubbel geslaagd, maar er kan nog meer bij

Irene Schouten noemt haar Olympische Spelen nu al “dubbel geslaagd”. De 29-jarige Noord-Hollandse won in de National Speed Skating Oval op de 5000 meter haar tweede gouden medaille en er zit misschien nog meer in. Ze komt op deze Spelen immers ook nog uit op de ploegachtervolging en op de massastart.

Na de 3000 meter van afgelopen zaterdag was er vooral ook opluchting bij de schaatsster. “Ik wilde zo graag olympisch kampioen worden. En toen mocht ik me olympisch kampioene noemen”, zei Schouten. “Het is nu mooi dat ik de dubbel heb, want dat kunnen niet zo veel schaatssters zeggen. Veel hebben één olympische titel.”

Yvonne van Gennip won er in 1988 in Calgary drie, op de 1500, 3000 en 5000 meter. Op de 1500 meter mocht Schouten niet starten, maar ze rijdt nog twee onderdelen op deze Spelen. “Ik had het er even met Yvonne over”, zei Schouten over de drievoudig olympisch kampioene, die als teammanager aan de Nederlandse equipe verbonden is. “Ik zei voor de grap: nog één, Yvonne! Toen moest ze lachen.”