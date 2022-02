Tennisser Van de Zandschulp loopt kwartfinales mis in Ahoy

Botic van de Zandschulp is er op het ABN AMRO World Tennis Tournament niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De beste tennisser van Nederland verloor in Rotterdam na een voortvarende start met 1-6 6-4 6-4 van de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, de nummer 137 van de wereld.

De Tsjech, die voor deze week nog geen wedstrijd op ATP-niveau had gewonnen, maakt het na 1 uur en 56 minuten met een sterke forehand af op zijn eerste wedstrijdpunt. Van de Zandschulp verliet het centercourt zwaar teleurgesteld, met zijn racket nog in zijn hand.

De 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 51, had de eerste Nederlandse kwartfinalist in Ahoy sinds 2018 kunnen worden. Vier jaar geleden wist Robin Haase door te dringen tot de laatste acht.

Donderdagavond komt Tallon Griekspoor nog in actie in de tweede ronde. De nummer 2 van Nederland treft Marton Fucsovics uit Hongarije.

De 20-jarige Lehecka, die in de openingsronde al de Canadees Denis Shapovalov verraste, neemt het in de kwartfinales op tegen Lorenzo Musetti. De Italiaan verraste woensdag de Pool Hubert Hurkacz.