Tennissers Tsitsipas en Roeblev eenvoudig verder in Rotterdam

Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev hebben zich met overtuiging geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beide titelkandidaten wonnen in Rotterdam hun partij in twee sets. De als eerste geplaatste Griek Tsitsipas was met 6-4 6-1 te sterk voor Ilja Ivasjka uit Belarus, de Rus Roeblev liet de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo met 6-3 6-3 kansloos.

Tsitsipas had het in de beginfase moeilijk met Ivasjka, de nummer 48 van de wereld. Na een slordige game op 5-4 was het verzet van de speler uit Belarus verbroken. De tweede set was al na 25 minuten afgelopen.

De 23-jarige Tsitsipas doet al voor de zesde keer mee in Rotterdam, maar alleen vorig jaar wist de nummer 4 van de wereld verder te komen dan de tweede ronde.

Eerder op de dag was Roeblev in een uur en 20 minuten klaar met Kwon, die hij drie keer wist te breaken. De als tweede geplaatste Rus won liefst 30 van de 32 punten op zijn eerste opslag.

Tsitsipas en Roeblev gelden als titelkandidaten in Ahoy. Ze troffen elkaar vorig jaar in de halve finales. Roeblev (24) pakte uiteindelijk de titel in Rotterdam.