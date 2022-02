Tweede olympische titel in Beijing voor langlaufster Johaug

De Noorse langlaufster Therese Johaug heeft bij de Winterspelen in Beijing haar tweede olympische titel op een individueel onderdeel veroverd. Op de 10 kilometer bleef ze de Finse Kerttu Niskanen na een spannende race van iets meer dan 28 minuten nipt voor. Het verschil tussen goud en zilver bedroeg welgeteld 0,4 seconde. Krista Parmakoski, ook een Finse, eindigde op ruim een halve minuut van de winnares als derde.

De 33-jarige Johaug pakte zaterdag de eerste gouden medaille die bij deze Spelen op het spel stond. Dat deed de veertienvoudig wereldkampioene op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl.

Johaug veroverde in 2010 in Vancouver met haar land de olympische titel op de 4×5 kilometer estafette. Vier jaar later pakte ze in Sotsji zilver op de 30 kilometer vrije stijl en brons op de 10 kilometer klassieke stijl.

Van oktober 2016 tot april 2018 was ze geschorst wegens doping en daardoor kon ze niet deelnemen aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Ze testte positief op een verboden middel dat ze naar eigen zeggen via een zonnebrandmiddel, dat ze op haar lippen had gesmeerd, in haar lichaam had gekregen.