Basketballer Doncic vestigt met 51 punten persoonlijk record NBA

Met een persoonlijk record van 51 punten heeft de Sloveense basketballer Luka Doncic zijn ploeg Dallas Mavericks naar een overwinning op Los Angeles Clippers geleid in de NBA. Doncic nam bijna de helft van de productie van de thuisclub voor zijn rekening (112-105). De 22-jarige Sloveen maakte voor het eerst meer dan 50 punten in de NBA.

Zijn persoonlijke topscore stond op 46 punten. “Ik voelde me erg goed, mijn schoten vielen er goed in”, zei Doncic, die zeven driepunters maakte en tien vrije worpen raak gooide. “Ik voelde de energie door mijn lichaam stromen, al ben ik nu ongelooflijk moe.” De Mavericks staan met 33 overwinningen tegenover 23 nederlagen op de vijfde plaats in het westen.

Phoenix Suns en Milwaukee Bucks stonden voor het eerst sinds de NBA-finale van afgelopen seizoen tegenover elkaar. De Suns versloegen de Bucks met 131-107 en revancheerden zich daarmee enigszins voor de verloren finaleserie (4-2). De 36-jarige Chris Paul blonk uit met 17 punten en 19 assists. Phoenix Suns is de best presterende ploeg van dit seizoen met 45 overwinningen en slechts 10 nederlagen. Golden State Warriors, achter de Suns de nummer 2 van het westen, verloor voor eigen publiek met 116-114 van New York Knicks.