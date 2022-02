Bergsma baalt dat goede vorm er niet uitkomt op 10 kilometer

Schaatser Jorrit Bergsma is diep ontgoocheld over zijn optreden op de 10 kilometer op de Olympische Spelen. Met een tijd van 12.48,94 bleef hij ver verwijderd van het nieuwe wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel (12.30,74) en eindigde als vierde. “Heel teleurstellend”, reageerde hij.

“Ik voel me best wel fit. Ook in trainingen reed ik goede rondetijden”, zei Bergsma. “Ik had er wel vertrouwen in.” Waarom het er niet uitkwam, daar kon de 36-jarige Fries geen verklaring voor geven. “Ik reed niet de rit die ik kan rijden. Ik wilde beginnen met rondjes laag in de 30 seconden, maar ik bleef hangen op 30,7. Ik merkte dat het niet vanzelf ging en hoopte de laatste ronden nog te versnellen, maar dat lukte niet.”

De toptijd waarmee Van der Poel naar het goud reed vond Bergsma indrukwekkend, al had hij de rit van de Zweed niet heel goed gevolgd. “Ik wilde zelf liefst zo snel mogelijk weg van het binnenterrein, omdat ik zo baalde van mijn eigen rit. Dan zie je die laatste rondes, dat is echt knap van hem. Hij rijdt het hele seizoen al sterk en laat het hier ook zien. Een ontzettend goede tijd. Respect voor hem.”