Canadese tennisser Auger-Aliassime naar halve finales Rotterdam

De Canadese tennisser Felix Auger-Aliassime zit bij de laatste vier in het ABN Amro World Tennis Tournament. De als derde geplaatste Auger-Aliassime won in de kwartfinales van het indoortoernooi in Rotterdam Ahoy in twee sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 7-6 (4).

In de halve finale moet de 21-jarige Canadees het opnemen tegen de winnaar van de kwartfinale tussen de Russische titelverdediger Andrej Roeblev en de Hongaar Marton Fucsovics. Die partij wordt vrijdag nog gespeeld.

Auger-Aliassime sloeg 13 aces, maar ook 4 dubbele fouten. Hij maakte ook meer onnodige fouten dan zijn Britse tegenstander, maar wel veel meer winners. Hij kreeg in de tweede set bij 6-5 al twee matchpoints, maar Norrie wist het op een tiebreak te laten aankomen. In die tiebreak domineerde Auger-Aliassime.