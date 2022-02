Finse langlaufer Niskanen pakt voor derde Spelen op rij goud

De Finse langlaufer Iivo Niskanen heeft voor de derde Olympische Spelen op rij een gouden medaille veroverd. De 30-jarige Niskanen was in Zhangjiakou de beste op de 15 kilometer klassieke stijl. De Fin zette met 37 minuten en 54,8 seconden de beste tijd neer. Zijn zus Kerttu greep een dag eerder net naast het goud op de 10 kilometer klassieke stijl.

Niskanen pakte op de Spelen van Sotsji 2014 goud op de teamsprint, vier jaar later in Pyeongchang was hij de beste op de 50 kilometer massastart. De Fin begon de Spelen van Beijing zondag met brons op de skiatlon over 30 kilometer en vrijdag pakte hij zijn vierde olympische medaille, de derde gouden.

De Rus Aleksander Bolsjoenov gaf ruim 23 seconden toe en pakte zilver, nadat hij eerder de skiatlon had gewonnen. Het brons ging naar Johannes Høsflot Klaebo uit Noorwegen die 37 seconden langzamer was dan Niskanen. Het betekende voor Klaebo zijn vijfde olympische medaille, na vier keer goud. De Noor won eerder op de Spelen van Beijing de sprint.