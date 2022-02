Formule 1 tot zeker 2036 in Bahrein

Bahrein blijft tot zeker 2036 op de kalender van de Formule 1 staan. De organisatie van de Formule 1 heeft een langdurig contract gesloten met het Bahrain International Circuit. Bahrein huisvest dit jaar de openingsrace van het seizoen, op zondag 20 maart.

Daaraan voorafgaand vindt de tweede serie van drie testdagen (10-12 maart) ook al plaats op het circuit in de woestijn van Sakhir. Max Verstappen en de andere coureurs uit de Formule 1 testen hun nieuwe bolides eind deze maand (23-25 februari) al in Barcelona.

Ferrari-coureur Michael Schumacher won in 2004 de eerste Grote Prijs van Bahrein. Afgelopen jaar zegevierde Lewis Hamilton voor de vijfde keer in Sakhir. Verstappen, die van poleposition was vertrokken, eindigde als tweede in de openingsrace van het seizoen. In 2020 organiseerde Bahrein twee grands prix op rij in de Formule 1, omdat de kalender toen vanwege de coronapandemie flink was uitgedund.

“Bahrein was het eerste land in het Midden-Oosten dat de Formule 1 verwelkomde en heeft een speciale plek in onze sport”, aldus directeur Stefano Domenicali van de Formule 1.