Golfer Luiten geeft sterke startronde geen vervolg in Emiraten

Golfer Joost Luiten heeft zijn sterke openingsronde in de Ras Al Khaimah Classic geen goed vervolg kunnen geven. De Bleiswijker duikelde door een tweede ronde van 72 slagen van de derde naar de gedeelde dertigste positie in de tussenstand.

Luiten begon donderdag nog met 66 slagen (zes onder het baangemiddelde) op de golfbaan van het Arabische emiraat en stond er voor het eerst dit jaar eens goed voor. Maar in de tweede ronde zaten er haperingen in zijn spel en noteerde hij drie bogeys. Hij maakte dat goed met drie birdies, waardoor hij alsnog op par uitkwam. Zijn achterstand op de Nieuw-Zeelandse leider Ryan Fox is zes slagen.

De 36-jarige Luiten, zesvoudig toernooiwinnaar, beleeft een teleurstellende start van het seizoen in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Hij haalde vorige maand zowel bij het openingstoernooi in Abu Dhabi als bij de Dubai Desert Classic de cut niet. Volgens Luiten is vooral het korte werk op de golfbaan (chippen en pitchen) al enige tijd bij hem voor verbetering vatbaar. Hij heeft inmiddels mental coach Lee Crombleholme ingeschakeld om hem daarbij te helpen.

Wil Besseling (70 slagen), Darius van Driel (69) en Daan Huizing (70) speelden hun tweede ronde precies goed genoeg om de cut te halen. Ook zijn spelen in het weekeinde om het prijzengeld.