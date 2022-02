Mondiaal antidopingbureau WADA ook naar CAS in zaak-Valieva

Na het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsfederatie ISU wil ook het mondiale antidopingbureau WADA bij het sporttribunaal CAS beroep aantekenen tegen de gang van zaken in de dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Deze week bleek tijdens de Olympische Spelen dat de 15-jarige Valieva eind vorig jaar een positieve dopingtest had afgelegd. Het Russische antidopingbureau besloot in eerste instantie de kunstrijdster voorlopig te schorsen, maar na beroep van Valieva werd die schorsing al weer opgeheven.

De tiener bezorgde Rusland maandag het goud in de landenwedstrijd in Beijing. De uitslag is echter vanwege de dopingperikelen nog altijd onder voorbehoud. Valieva wil komende week in Beijing meedoen aan de individuele wedstrijden, maar het IOC, de ISU en WADA zijn het niet eens met de gang van zaken. Zij hebben het CAS gevraagd zich met spoed over de zaak te buigen. Valieva stond donderdag en vrijdag ‘gewoon’ op het ijs om te trainen.