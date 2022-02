Norris wil in gloednieuwe McLaren eerste Formule 1-zege boeken

Renstal McLaren heeft zijn Formule 1-bolide voor het nieuwe seizoen onthuld. De bolide, de MCL36, heeft evenals voorgaande jaar papaya-oranje als hoofdkleur en accenten die iets lichter blauw zijn. De coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo waren aanwezig bij de presentatie van de auto, die is gebouwd naar de nieuwste technische regels van de internationale autosportfederatie.

Norris tekende deze week bij tot eind 2025 bij het Britse team. Hij gaf aan dat hij dit jaar zijn eerste zege in een grand prix wil boeken. Vorig jaar was de 22-jarige Brit er dichtbij in de Grote Prijs van Rusland, maar door een verkeerde gok met banden gaf hij een vrijwel zekere overwinning in de slotfase uit handen. “Het doet nog steeds pijn, vooral omdat veel mensen er nog steeds over beginnen”, zei Norris, die vorig jaar als zesde eindigde in het kampioenschap.

Ricciardo wil het beter doen dan vorig jaar. Ook al won de AustraliĆ«r de Grote Prijs van ItaliĆ« op Monza, hij moest het vaak afleggen tegen Norris. “Er is altijd druk in deze sport, of het nu vanuit het team komt of van buitenaf. Maar ik leg mezelf de meeste druk op”, aldus de achtvoudig GP-winnaar.

McLaren is na Haas, Aston Martin en Red Bull de vierde renstal die zijn auto voor het nieuwe seizoen toonde, al zal er tot aan de eerste trainingen in Barcelona (23-25 februari) nog hard worden gewerkt aan de auto’s, die met veel grotere wielen rijden en met compleet gewijzigde aerodynamica.