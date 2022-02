Roest hoopt dat Van der Poel doorgaat met schaatsen

Patrick Roest zou het erg vinden als zijn concurrent Nils van der Poel zou stoppen met schaatsen. De Zweed die hem op de Olympische Spelen twee keer versloeg, kondigde na zijn goud op de 10 kilometer aan dat hij overweegt te stoppen. “Dat zou jammer zijn, want je wil hem het liefst op de baan verslaan”, reageerde Roest, die na de 5000 meter ook op de 10 kilometer genoegen moest nemen met zilver.

“Als hij volgend jaar hier niet meer rondrijdt en ik dan een 5 kilometer zou winnen, weet ik al dat ik vragen krijg of ik wel had gewonnen als Van der Poel aan de start had gestaan”, zei de 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk. “Dat zou zonde zijn, dus ik heb het liefst dat hij doorgaat en ik hem een keer echt kan verslaan.”

Van der Poel zei dat hij eraan dacht te stoppen met internationale wedstrijden. “Ik ben heel trots op wat ik heb gepresteerd als schaatser en het heeft mijn leven meer verrijkt dan ik had gedacht. Maar ik denk dat het opnieuw doen, niet hetzelfde effect heeft. Als ik mezelf wil verbeteren moet ik dus zoeken naar andere uitdagingen.”

Helemaal zeker is het overigens niet dat de Zweedse tweevoudig olympisch kampioen stopt. “Ik heb inderdaad twee keer eerder geprobeerd te stoppen met schaatsen en dat is niet gelukt”, gaf hij toe. “Ik ga het een derde keer proberen en ik weet niet of het nu wel lukt.” De boodschap dat Roest juist hoopt dat hij doorgaat, bezorgde Van der Poel een grote glimlach. “Dat is heel leuk om te horen.”