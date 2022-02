Roest: ik moet blij zijn met zilver, respect voor Van der Poel

Patrick Roest reageerde ingetogen na zijn tweede zilveren medaille bij de Winterspelen in Beijing. “Ik moet blij zijn met deze plak”, gaf de schaatser van Team Jumbo-Visma toe bij de NOS. “Meer zat er niet in, meer was gewoon niet mogelijk. Ik heb er alles uitgehaald wat erin zat, maar er was er één die echt veel beter was.”

Roest moest op de 10.000 meter opnieuw zijn meerdere erkennen in de Zweedse stayer Nils van der Poel, die met een tijd van 12.30,74 zijn eigen wereldrecord met ruim 2 seconden verbeterde. Afgelopen zondag moest Roest op de 5000 meter eveneens genoegen nemen met de tweede plek achter de ongenaakbare Scandinaviër.

“Ik kan er niet echt van balen, ik kan alleen maar respect hebben voor de tijd die hij heeft neergezet”, zei Roest, die bijna 14 seconden toegaf op Van der Poel. “Ook als ik vandaag na hem had gereden, was ik niet op die tijd weggegaan. Dan was alles in het geding gekomen, want dat had ik waarschijnlijk nooit volgehouden. Je kunt dan helemaal in elkaar storten.”

De olympische erelijst van Roest telt nu drie zilveren medailles en een bronzen plak. Op de ploegachtervolging hoopt hij zijn eerste gouden medaille bij de Winterspelen te veroveren. “Dat is wel de bedoeling, ja. Ik mis olympisch gezien inderdaad nog één kleur.”