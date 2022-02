Roest pakt zilver op 10 kilometer, wereldrecord Van der Poel

Patrick Roest heeft ook op de 10 kilometer op de Olympische Spelen van Beijing genoegen moeten nemen met zilver. De 26-jarige schaatser uit Lekkerkerk, die eerder net naast het goud greep op de 5000 meter, moest met 12.44,59 opnieuw alleen de Zweedse topfavoriet Nils van der Poel voor zich dulden. Van der Poel was een klasse apart met een nieuw wereldrecord van 12.30,74.

Het brons ging naar Davide Ghiotto. De Italiaan lag lang voor op het schema van Roest, maar kwam uiteindelijk met 12.45,98 toch boven diens tijd uit.

Jorrit Bergsma, die als vijfde eindigde op de 5000 meter, greep ook op de 10 kilometer naast de medailles. Hij werd vierde. De winnaar van de olympische 10 kilometer in Sotsji 2014 gaf met 12.48,94 ruim 18 seconden toe op de ongenaakbare Van der Poel. Titelverdediger Ted-Jan Bloemen eindigde ver buiten het podium.

Roest zei vooraf dat hij zich wilde richten op een tijd van 12.35 minuten. Hij begon tegen de Italiaan Michele Malfatti met enkele rondjes van rond de 31 seconden, maar versnelde na 1600 meter. Halverwege de rit nam hij echt afstand van de Italiaan en ging naar rondjes hoog in de 29 seconden. Dat kon hij niet tot het einde volhouden en hij kwam uit op 12.44,59.

Bergsma wist dat het waarschijnlijk nog sneller moest dan de tijd van Roest. Die was gelijk aan zijn winnende gouden tijd uit Sotsji, toen hij Sven Kramer van goud op de 10 kilometer hield. Hij kon de rondetijden echter niet terugbrengen en bleef ruim boven de tijd van zijn landgenoot en miste ook het podium, toen Ghiotto sneller bleek.

Van der Poel pakte in het begin van zijn race al een voorsprong op het schema van Roest, maar met razendsnelle slotronden verpulverde hij de tijden van de Nederlandse schaatsers pas echt. Vervolgens versloeg hij ook zijn enige echte tegenstander, namelijk zijn eigen wereldrecord waarmee hij een jaar geleden de wereldtitel en de heerschappij op de langste afstand greep in Thialf in Heerenveen.