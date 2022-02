Rusland verdedigt kunstrijdster Valieva na positieve dopingtest

Het olympisch comité van Rusland ziet geen reden om kunstrijdster Kamila Valieva naar huis te sturen. Deze week bleek dat de 15-jarige Valieva eind vorig jaar bij het nationale kampioenschap in Sint-Petersburg positief heeft getest op het verboden middel trimetazidine. Volgens de Russen leverden de dopingtests van de tiener bij zowel de EK van vorige maand in Tallinn als nu op de Olympische Spelen in Beijing louter negatieve uitslagen op.

“De atlete heeft dus het recht om zonder beperkingen te trainen en deel te nemen aan de wedstrijden, totdat het internationale sporttribunaal CAS eventueel een andere beslissing neemt”, staat in een verklaring op de website van de Russische bond.

Valieva bezorgde Rusland maandag het goud in de landenwedstrijd op de Winterspelen. De medailleceremonie een dag later ging echter niet door, naar nu blijkt omdat die dag de positieve uitslag van de dopingtest van eind vorig jaar bekend werd. Het Russische antidopingbureau legde Valieva daarop in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar na beroep van de kunstrijdster werd die schorsing weer opgeheven.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsfederatie ISU zijn nu naar het CAS gestapt om die beslissing aan te vechten. Het olympisch comité van Rusland eist een “volwaardig” onderzoek. “We doen alles om de belangen van onze sporters te beschermen en om een eerlijk gewonnen olympische gouden medaille te behouden.”

De Russische kunstschaatsfederatie zegt “niet te twijfelen aan de eerlijkheid en zuiverheid” van Valieva, bijgenaamd ‘Miss Perfect’ vanwege de topscores die ze neerzet op het ijs. De kunstrijdster zweeg vrijdag na de training. Ze liep met een capuchon over haar hoofd door de mixed-zone, waar ze vragen van journalisten negeerde. Valieva hoopt volgende week mee te doen aan de individuele wedstrijden in Beijing.