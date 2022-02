Schaatser Van der Poel neemt met wereldrecord zware optie op goud

De Zweedse schaatser Nils van der Poel heeft zijn tweede olympische titel voor het grijpen. De winnaar van de 5000 meter, afgelopen zondag in Beijing, zette op de 10.000 meter in de voorlaatste rit een wereldrecord neer: 12.30,74. Daarmee was de Zweedse stayer aanzienlijk sneller dan Patrick Roest, die met 12.44,59 voorlopig zilver in handen heeft. Van der Poel dook ruim 2 seconden onder het wereldrecord dat hij vorig jaar neerzette in Thialf (12.32,95).

De Italiaan Davide Ghiotto, de tegenstander van Van der Poel, reed voorlopig met 12.45,98 de derde tijd. Jorrit Bergsma staat nu op de vierde plek met 12.48,94.

In de laatste rit neemt titelhouder Ted-Jan Bloemen, die voor Canada uitkomt, het op tegen de Belg Bart Swings.