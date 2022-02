Schaatser Van der Poel wist dat hij een wereldrecord in zich had

De Zweedse schaatser Nils van der Poel wist dat hij het op een goede dag in zich had om het wereldrecord te verbeteren op de 10 kilometer. Op de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad deelde hij zijn race over 25 rondjes zo in dat hij zelf nog kon besluiten of hij zijn eigen toptijd van een jaar geleden uit Thialf zou aanvallen of niet. “Met nog zo’n vier tot zes rondjes te gaan dacht ik: ik ga ervoor”, zei hij. Met 12.30,74 dook hij ruim twee seconden onder zijn oude wereldrecord.

Na het behalen van zijn tweede goud bedankte Van der Poel nogmaals zijn tegenstrever Patrick Roest, die hem vooral eerder in de week op de 5000 meter had uitgedaagd. Die race was echt spannend, vond de Zweed. Op de tien kilometer haalde hij die uitdaging in de slotfase vooral uit zichzelf. “In een training een dag na de 5000 meter kwamen we erachter dat een tijd van 12.35 minuten zo ongeveer mijn niveau zou zijn. Ik wilde de volledige capaciteit gebruiken, zonder te ver te gaan.”

Eerder had de Scandinavische stayer nogmaals aan de internationale media uitgelegd dat hij de poging van de Nederlandse schaatsbond om de ijsmeester van de National Speed Skating Oval in Beijing te be├»nvloeden geen vorm van eerlijk spel vindt. “Als we niet met dezelfde regels sporten, spelen we niet dezelfde wedstrijd”, zei hij. Het relletje dat hij ermee veroorzaakte in de dagen vooraf aan de 10 kilometer, hinderde zijn eigen prestatie in ieder geval niet. Maar als het zo moet, heeft hij geen zin in de sport.

Het is mogelijk ook zijn laatste 10 kilometer op internationaal niveau. De tweevoudig olympisch kampioen gaf toe dat hij eraan dacht te stoppen met internationale wedstrijden. “Ik ben heel trots op wat ik heb gepresteerd als schaatser. Alles wat ik van plan was om te doen, heb ik bereikt. Mijn dromen zijn uitgekomen. Als ik blijf schaatsen, weet ik wat ik kan verwachten. Maar ik weet niet wat ik ga krijgen als ik een ander pad kies.”