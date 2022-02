Schulting bij Spelen in wereldrecord naar halve finale 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de Olympische Spelen op overtuigende wijze de halve finales gehaald op de 1000 meter. De 24-jarige Nederlandse, titelverdedigster op deze afstand, eindigde in de eerste kwartfinale in het Capital Indoor Stadium als eerste in een nieuwe wereldrecordtijd. Xandra Velzeboer kwam kort achter Schulting over de finish en gaat als nummer 2 ook verder in het toernooi.

Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster op de 1000 meter, werd uitgeschakeld. De shorttrackster kwam in de vierde en laatste kwartfinale als vierde over de finish, terwijl ze bij de eerste twee had moeten eindigen.

Schulting, die eerder in de week een zilveren olympische plak op de 500 meter won, zette een tijd neer van 1.26,514. Het oude wereldrecord stond sinds 2012 op naam van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee (1.26,661).

De halve finales en finale zijn later op vrijdag.