Schulting pakt opnieuw olympische titel op 1000 meter

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft net als vier jaar geleden de olympische titel op de 1000 meter gewonnen. De 24-jarige Nederlandse nam in de finale in het Capital Indoor Stadium al vroeg de kop en stond die niet meer af. De Zuid-Koreaanse Min-jeong Choi werd tweede en de Belgische Hanne Desmet werd derde.

Voor Schulting is het haar vierde olympische medaille. Eerder deze Spelen won ze zilver op de 500 meter en vier jaar terug behaalde ze met de vrouwenaflossingsploeg brons.

Het toernooi is voor Schulting, die als grote favoriete op meerdere afstanden naar China reisde, nog niet voorbij. Ze komt zondag met de Nederlandse rijdsters in actie in de A-finale van de aflossing. Het toernooi eindigt woensdag met de 1500 meter. Op de gemengde aflossing wist de Friezin geen medaille te pakken, omdat ze in de halve finales onderuit gleed.

Op Schulting na weten de Nederlandse shorttrackers bij de Spelen niet te imponeren. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma ontbraken in de finale van de 1000 meter. Ook op de andere gereden afstanden wisten de shorttracksters individueel niet te verrassen.

Voor de Nederlandse mannen zit het olympische toernooi er zelfs al op. Een medaille bleef uit.