Shorttracker De Laat in tranen: ik heb het zó verknald

Shorttracker Itzhak de Laat was na de gemiste finaleplaats bij de Winterspelen op het onderdeel aflossing ontroostbaar. “Ik heb het zó verknald”, stamelde hij met betraande ogen bij de NOS. De Laat moest namens Nederland finishen en liet zich op de streep nog net verrassen door een Rus. Het verschil was 0,002 seconde.

“Hij kwam met zoveel snelheid aan”, keek De Laat terug op het beslissende moment op de laatste meters. “Het lukte me niet om hem af te houden. Ik kon geen snelheid meer ‘bouwen’. We reden gewoon een goede relay, het ging echt geweldig, maar die laatste twee ronden zijn zo ontzettend moeilijk. Je moet gewoon je snelheid zien vast te houden, maar in de bocht naar de bel toe merkte ik al dat ik aan het wegdrijven was. Ik heb het echt verziekt.”

Routinier Sjinkie Knegt ontfermde zich na afloop meteen over de ontgoochelde De Laat. “De race verliep prima en volgens plan. De laatste wissel was ook gewoon goed. En dan eindigt het toch op deze manier en dat is ontzettend balen”, bekende de ervaren Fries.

Jens van ’t Wout wist niet meteen wat hij ervan moest zeggen. “Het ging gewoon supergoed. Heel jammer dat we het niet hebben kunnen afmaken.”

Sven Roes maakte eveneens een aangeslagen indruk. “Dit was het plan. Zo hebben we vaak bij de wereldbekers gereden. Helaas liep het deze keer niet goed af.”