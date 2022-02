Shorttrackers lopen bij Spelen finale met aflossingsploeg mis

De Nederlandse shorttrackmannen zijn er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd de finale te halen op het onderdeel aflossing. Jens van ’t Wout, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Sven Roes lagen in de tweede halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium lang op koers, maar De Laat liet zich in de slotronde verrassen.

Zuid-Korea finishte als eerste, de Russische sportploeg werd tweede. Nederland kwam 0,002 tekort en is aangewezen op de B-finale. Knegt ontfermde zich direct na afloop over De Laat, die besefte dat hij de zeker lijkende finaleplaats had verspeeld.

Het lukte Nederland nog niet een olympische medaille te winnen met de aflossingsploeg. Vier jaar terug werden de shorttrackers in de halve finale gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) leek het team van bondscoach Jeroen Otter kansrijk voor een medaille, totdat Freek van der Wart in de finale onderuit ging.

Het shorttracktoernooi voor de mannen in China is met de uitschakeling op de relay, op de B-finale na, ten einde. Op de 1000 en 1500 meter wisten de Oranje-rijders geen medaille te halen en vrijdag werden De Laat, Van ’t Wout en Dylan Hoogerwerf in de series van de 500 meter uitgeschakeld.

Knegt pakte bij de vorige Spelen in Pyeongchang nog een zilveren medaille en acht jaar geleden in Sotsji brons. Die bronzen plak betekende de eerste olympische shorttrackmedaille voor Nederland ooit.