Shorttrackster Schulting kan titelprolongatie nauwelijks geloven

Shorttrackster Suzanne Schulting reageerde bij de NOS opgetogen na haar titelprolongatie op de olympische 1000 meter in Beijing. “Ik kan het bijna niet geloven dat het weer is gelukt”, sprak ze stralend. “Ik was zó zenuwachtig, niet normaal meer. Maar ik denk dat iedereen nerveus was. Ik voelde me echt supergoed, maar je moet het natuurlijk nog wel even doen.”

Volgens Schulting was een belangrijk deel van haar tweede triomf op rij te danken aan haar sterke zelfvertrouwen. “Je ziet zoveel gebeuren op zo’n dag, met goede ritten en mooie inhaalmanoeuvres. Het enige dat je dan moet doen is in jezelf geloven, dicht bij jezelf blijven en focussen op je taak. Dat is me gelukkig weer goed afgegaan.”

Schulting begon de dag meteen al goed met een wereldrecord in de kwartfinales. “Dat record wilde ik heel erg graag, maar ik had nooit verwacht dat ik het hier zou schaatsen. Ik was er ook helemaal niet mee bezig.”

Schulting kon na haar titelprolongatie haar emoties na afloop aanvankelijk redelijk goed in bedwang houden. Uiteindelijk raakte ze toch enigszins ontroerd. “Ik vond het ook zo bijzonder dat Hanne Desmet brons pakte, we trainen dagelijks met elkaar. En als ik dan ons hele team zie staan, dan ben ik daar zo trots op. Zonder dat team had ik het absoluut niet gekund. Het was geen beste dag voor onze ploeg. Bij de mannen zag ik tranen van verdriet na de uitschakeling in de relay. Ik heb geprobeerd om me daardoor niet te laten afleiden. Onze sport is verschrikkelijk mooi, maar kan ook verschrikkelijk hard zijn.”