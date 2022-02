Sprinter Scheperkamp heeft ook op de Spelen niets te verliezen

Schaatser Merijn Scheperkamp mag zaterdag eindelijk aan de start verschijnen van ‘zijn’ 500 meter op de Olympische Spelen. De 21-jarige debutant is aan het aftellen en voelt de spanning wel langzaam oplopen. “Het komt dichterbij en dat spannende gevoel in mijn onderbuik zit eraan te komen”, zegt de sprinter. “Maar ik beschouw het als een 500 meter zoals elke 500 meter. Er staan meer camera’s langs de lijn en er is meer aandacht, maar ik hoef alleen 500 meter te schaatsen.”

Scheperkamp is al twee weken in Beijing en traint natuurlijk op de ijsbaan van de National Speed Skating Oval. Maar voor zijn wedstrijd moest hij even geduld hebben. Hij heeft er zin in, al geeft hij toe dat het gevoel in de uren voorafgaand aan de wedstrijd niet fijn zijn. “Maar aan de andere kant is dat ook mooi, omdat je weet dat je een wedstrijd gaat rijden en er een grote ontlading komt. Tenminste, als je goed hebt gereden.”

Scheperkamp bleef overeind in de spannende strijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen en won toen de 500 meter, waarmee hij zeker was van deelname aan de Spelen. Het was de wedstrijd met de meeste druk die hij tot nu toe heeft gereden. “Ze zeggen dat je op die wedstrijd alleen maar kunt verliezen, maar ik denk dat ik daar echt iets kon winnen. Ik was al blij geweest als ik derde was geworden en me had geplaatst voor de EK afstanden.”

Ook voor de 500 meter in de olympische schaatshal wil Scheperkamp de druk bij zichzelf weghouden. “Ik sta er nog steeds zo in. Ik heb niets te verliezen en ben geen kandidaat voor een medaille. Ik zou mezelf verrassen als ik een medaille zou halen. Voor de rest valt er ook niet zo veel te winnen.” Een plek in de top 10 is volgens hem leuk, maar ook niet meer dan dat.

Voor het olympisch goud denkt hij dat er een tijd van 34,3 nodig is. “Daar acht ik mezelf niet toe in staat. Ik probeer veel dingen te leren en in me op te nemen. Ik ga dat allemaal in mijn rugzak stoppen voor de rest van mijn carrière.”