Stroeve start skeletonster Bos bij Olympische Spelen

Kimberley Bos is het olympische skeletontoernooi begonnen met een tiende plaats. De Nederlandse was in de eerste run met 1.02,51 bijna een halve seconde langzamer dan de Canadese Mirela Rahneva (1.02,03). De Australische Jaclyn Narracott heeft met 1.02,05 de tweede tijd voor de Chinese Dan Zhao (1.02,26).

Bos kende een moeizame run op de baan in het het Yanqing National Sliding Centre. Ze raakte enkele keren de kant en stapte onderaan de baan hoofdschuddend van haar slee. Om 04.00 uur Nederlandse tijd is de tweede run in het skeletontoernooi. De derde en vierde run volgen zaterdag.

Bos is dit jaar de winnaar van de wereldbeker en het EK, maar volgens de 28-jarige Edese zijn er wel twaalf favorieten voor het goud. Het zijn de tweede Spelen voor de skeletonster. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 eindigde ze als achtste.