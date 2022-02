TeamNL met goud Schulting naar derde plek medaillestand

De Nederlandse ploeg draait nog altijd bovenin mee in de medaillespiegel bij de Winterspelen in Beijing. Door de gouden plak van shorttrackster Suzanne Schulting op de 1000 meter en het zilver van langebaanschaatser Patrick Roest op de 10.000 meter bezet TeamNL na zeven dagen de derde plaats met tien medailles in totaal: vijf gouden, vier zilveren en een bronzen.

Nederland kwam bij de vorige Winterspelen van Pyeongchang uit op twintig plakken: acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde de Oranje-formatie acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Beide keren eindigde Nederland als vijfde in het medailleklassement.

Duitsland voert in Beijing de stand aan met zeven keer goud en vier keer zilver. De zevende gouden plak werd aangeleverd door skeletonner Christopher Grotheer. Noorwegen staat tweede met zes gouden, drie zilveren en vijf bronzen plakken. Schaatser Nils van der Poel bezorgde met zijn olympische titel op de 10.000 meter Zweden het vijfde goud op deze Spelen. Het Scandinavische land staat vijfde in de medaillespiegel.