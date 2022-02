Titelverdedigster Schulting bij Spelen naar finale op 1000 meter

Suzanne Schulting mag later op vrijdag bij de Olympische Spelen strijden voor een medaille op de 1000 meter. De Nederlandse titelverdedigster bereikte in het Capital Indoor Stadium de finale.

Schulting passeerde in Beijing in de eerste halve finale als eerste de finish, voor de Belgische Hanne Desmet. Eerder op de dag had Schulting in de kwartfinale al een wereldrecord neergezet. Schulting won bij deze Spelen al een zilveren medaille op de 500 meter.

Xandra Velzeboer strandde in de halve finales van de 1000 meter. Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster op deze afstand, ging er in de kwartfinales al uit.