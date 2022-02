Tsitsipas weer door naar laatste vier tennistoernooi Rotterdam

Stefanos Tsitsipas heeft de halve finales bereikt van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De als eerste geplaatste Griek won in de kwartfinales in twee sets van de Australiƫr Alex de Minaur: 6-4 6-4. De partij op het centre court van Ahoy duurde anderhalf uur.

Tsitsipas treft zaterdag in de halve eindstrijd Jiri Lehecka. De Tsjechische qualifier, die donderdag Botic van de Zandschulp uitschakelde in Rotterdam, versloeg in de kwartfinales de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 6-3 1-6 7-5.

Tsitsipas doet voor de zesde keer mee aan het toernooi in Rotterdam. Vorig jaar haalde hij ook de laatste vier. Hij verloor toen van de uiteindelijke Russische winnaar Andrej Roeblev, die het vrijdagavond in de kwartfinales opneemt tegen de Hongaar Marton Fucsovics.