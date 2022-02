Tsjechische bedwinger van Van de Zandschulp bereikt halve finales

De Tsjechische tennisser Liri Lehecka, die donderdag Botic van de Zandschulp verraste in Rotterdam, heeft zich als eerste speler verzekerd van een plek in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 137 van de wereld was met 6-3 1-6 7-5 net iets sterker dan de Italiaan Lorenzo Musetti.

In de spannende derde set leverde de 19-jarige Musetti, die op de 63e plek staat op de wereldranglijst, in de slotfase een slordige game af. Hij besloot het duel na 2 uur en 9 minuten met een onfortuinlijke volley die uit ging.

De 20-jarige Lehecka is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. In de eerste ronde zorgde hij al voor een stunt tegen de als vijfde geplaatste Denis Shapovalov.

Zaterdag neemt Lehecka het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Alex de Minaur uit Australiƫ.