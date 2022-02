Van der Haar sluit zondag veldritseizoen af en ondergaat operatie

Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar ondergaat over een week een knieoperatie in Herentals. De 30-jarige Nederlander sluit daardoor zondag zijn veldritseizoen af in de wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee in Brussel.

“Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen”, laat Van der Haar weten. “De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train, steekt er kniepijn op.”

Van der Haar, die vorige maand WK-zilver veroverde in de Verenigde Staten, is opgelucht dat de ingreep op korte termijn kan plaatsvinden. “Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten – en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen – hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle. Ik hoop dit weekend nog tweemaal te knallen om in schoonheid af te sluiten.”