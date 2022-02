Van Gennip: er komt heel wat op Schouten af bij thuiskomst

Irene Schouten staat wat te wachten als ze na de Olympische Spelen weer terugkeert in Nederland, zegt Yvonne van Gennip. De oud-schaatsster won in 1988 drie keer olympisch goud bij de Spelen van Calgary. Schouten staat na haar zeges op de 3 en 5 kilometer op twee gouden plakken en hoopt er daar nog een of twee (ploegenachtervolging en massastart) aan toe te voegen.

“Ik kom uit Haarlem en dacht dat de mensen daar heel nuchter waren. Dat heb ik geweten toen ik thuiskwam na de Spelen”, aldus Van Gennip, terugkijkend op 34 jaar geleden. “Dat was een spektakel, ik moest echt even in mijn arm knijpen. Maar dat is alleen maar leuk.”

Van Gennip is in Beijing aanwezig als teammanager van de langebaanschaatsers. Ze heeft het met Schouten weleens over haar historische prestatie en de mogelijkheid dat zij het nu misschien nog wel beter kan doen. Van Gennip ziet dat het mentaal wel goed zit bij Schouten. Toen ze haar onlangs tegenkwam in het olympisch dorp, kreeg ze van Schouten op een grappende manier te horen dat ze nooit meer een kopje thee kwam drinken. “Dat hebben we toen gelijk maar gedaan. Dan zie je hoe ontspannen ze is.”