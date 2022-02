Zware knieblessure Oranje-turnster Geurts

Turnster Elze Geurts heeft een zware knieblessure opgelopen. De 26-jarige Geurts, die deel uitmaakt van de nationale selectie, kwam volgens gymnastiekunie KNGU bij de landing na een sprong zeer ongelukkig terecht in de valkuil. Ze liep daardoor een scheur in de voorste kruisband van haar rechterknie op.

Geurts moet een operatie ondergaan en heeft naar verwachting zo’n negen maanden nodig om te revalideren. “Dit jaar zal in het teken staan van mijn herstel om er voor te zorgen dat ik weer volledig fit ben om mijn prestaties op wereldniveau te kunnen tonen”, aldus de turnster, die vorig jaar als reserve meeging naar de Olympische Spelen van Tokio. “Ik ben net begonnen en heb nog zoveel te laten zien.”

Bij haar WK-debuut afgelopen najaar in Japan haalde Geurts de finale op sprong, maar mede door een val bij haar tweede poging eindigde ze daarin als laatste. De turnster had dit jaar haar zinnen gezet op de EK in augustus in München. In plaats daarvan gaat ze echter een lang hersteltraject in. “Haar kennende als mens en topsporter zal ze alles in het werk stellen om zich op gepaste wijze een weg terug te banen naar het internationale turnpodium”, zegt haar Amsterdamse coach Wolther Kooistra.