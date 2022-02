Amerikaanse ijshockeyers verslaan Canada op Spelen

De Amerikaanse ijshockeyers hebben op de Olympische Spelen de kraker tegen Canada gewonnen. De Noord-Amerikaanse topontmoeting in groep A eindigde in 4-2 (2-1 1-1 1-0) voor ‘Team USA’, dat eerder al met 8-0 won van China. Canada begon de Winterspelen met een zege op Duitsland (5-1).

Canada is met negen keer goud in het ijshockey bij de mannen met afstand het meest succesvolle land op de Winterspelen. De Amerikanen pakten pas twee keer olympisch goud. Vier jaar geleden in Pyeongchang ging de ijshockeytitel naar Rusland. Canada moest genoegen nemen met het brons, de Verenigde Staten waren al in de kwartfinales blijven steken.