Auger-Aliassime ten koste van Roeblev naar tennisfinale in Ahoy

Felix Auger-Aliassime is de tweede finalist van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Canadese tennisser versloeg, na een achterstand, titelhouder Andrej Roeblev in drie sets: 6-7 (5) 6-4 6-2. De wedstrijd in Ahoy, met publiek, duurde 2 uur en 21 minuten.

In de beslissende derde set wist Roeblev in de eerste game nog meerdere breakpoints weg te werken, maar in zijn volgende twee servicebeurten werd de Rus wel gebroken. Zo draaide de als derde geplaatste Auger-Aliassime zijn achterstand om in een voorsprong, die de Canadees (21) niet meer weggaf.

De als tweede geplaatste Roeblev (24) won vorig jaar het toernooi in Rotterdam.

Eerder op zaterdag wist de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas al de eindstrijd te bereiken door de Tsjech Liri Lehecka te verslaan. De finale wordt zondag gespeeld.