Bol opent indoorseizoen met beste wereldjaartijd op 400 meter

Femke Bol heeft in haar eerste wedstrijd van dit indoorseizoen meteen de beste wereldjaartijd op de 400 meter neergezet. De Amersfoortse atlete won in het Franse Metz in 50,72 seconden. Ze bleef maar net boven haar Nederlands record van 50,63. Bol kwalificeerde zich met haar tijd voor de WK indoor in maart in Belgrado.

De 21-jarige Bol won afgelopen zomer brons op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van Tokio. In het voorjaar veroverde ze in het Poolse Torun de Europese titel indoor op de 400 meter.

Liemarvin Bonevacia stelde eveneens een ticket voor de WK indoor veilig. Hij won in Metz de 400 meter in 46,41 en dook daarmee onder de limiet voor de titelstrijd in de Servische hoofdstad. Bonevacia is Nederlands recordhouder op deze afstand met 45,99. Hij won vorig jaar brons op de EK indoor. Met de estafetteploeg behaalde hij zilver op de 4×400 meter bij de Zomerspelen in Tokio.