Coach Kimberley Bos: we zijn nu een skeletonland in wording

Volgens Joska le Conté, de coach van Kimberley Bos, is het enorm bijzonder dat ze een olympisch bronzen medaille heeft gewonnen in het skeleton. “Het is nog nooit gebeurd in Nederland dat we met skeleton een medaille hebben gehaald. Nederland is natuurlijk niet echt een skeletonland, tenminste nog niet. Dat zijn we wel in wording nu”, zei de coach die met Bos nu twee succesvolle jaren meemaakte.

Le Conté was zelf jarenlang actief als skeletonster en miste vier jaar geleden de Spelen van Pyeonchang maar net. Bos mocht toen wel meedoen en eindigde op haar eerste Spelen als achtste. “Ik ben al zo lang betrokken bij deze sport, maar had nooit gedacht dat we dit zouden halen. Dat is echt geweldig, ook om daar onderdeel van te mogen zijn”, aldus Le Conté.

“Het is supergoed om dit als klein landje in deze sport voor elkaar te krijgen. Kimberley heeft altijd haar weg daarin proberen te vinden en oplossingen gezocht om toch te kunnen trainen. Dan is dit het resultaat.”