Enige kans schaatsster Kok op 500 meter, Leerdam wil verrassen

De Nederlandse sprintsters Femke Kok, Michelle de Jong en Jutta Leerdam beginnen zondag aan de Olympische Spelen met de 500 meter. Voor Kok en De Jong is het de enige afstand waarop ze in actie komen in Beijing. Leerdam richt zich nog meer op de 1000 meter van later in de week, maar denkt dat er ook kansen voor haar liggen op de kortste sprintafstand.

“Dit zijn wel de Olympische Spelen en er kunnen altijd gekke dingen gebeuren”, aldus Leerdam, de wereldkampioene van 2020 op de 1000 meter. “Ik ga proberen een harde opening en ronde te rijden en dan zien ze het wel. De 1000 meter is mijn favoriet, maar ik schrijf de 500 meter nooit af, anders zou ik hier niet aan de start gaan staan. Ik moet goed schaatsen, dan zijn er dingen mogelijk.”

Voor Kok ligt dat anders. Ze krijgt zondag maar één kans op succes op de Spelen, want ze kwalificeerde zich niet voor de 1000 meter. De 21-jarige Friezin beleefde de ‘gouden’ races van haar ploeggenoten Ireen Wüst en Kjeld Nuis van Team Reggeborgh op de 1500 meter live vanaf de tribunes in de National Speed Skating Oval en laat zich graag inspireren door het succes van de ploeg. “Ik wilde de sfeer meemaken en zien hoe het er aan toegaat. En als het zo goed gaat, geeft dat alleen maar meer motivatie.”

De sprintster ging zelfs naar Medal Plaza om Nuis toe te juichen toen hij zijn gouden plak kreeg “Misschien maak ik dat wel nooit meer mee en dat gaf zeker energie.” Daarnaast keek Kok goed naar de twee routiniers in de ploeg om er wat van op te steken. “Je ziet nu hoe ze naar hun races toeleven. Ze zijn zo rustig en lijken bijna niet zenuwachtig.”

Leerdam is als enige Nederlandse schaatsster van haar ploeg in Beijing. Merel Conijn was mee als reserve, maar zat niet in het olympische dorp. Leerdam zit alleen met haar coach Rutger Tijssen in een appartement en heeft verder nog contact met ploeggenoot Cornelius Kersten en zijn vriendin die voor Groot-Brittannië uitkomen. “Met trainen is het wel heel fijn als je een groepje hebt waar je achteraan kan”, zegt Leerdam. “Maar wie zegt dat als je het zelf moet doen je niet nog steeds goed kan rijden? Je moet uiteindelijk ook zelf racen.”

Voor de sprintsters moet het allemaal gebeuren in één rit, want de 500 meter wordt op de grote internationale toernooien tegenwoordig maar één keer gereden. “Ik benader het gewoon als iedere wedstrijd”, zegt Kok. “Het enige wat ik kan doen, is me aan mijn taken houden en me op mijn eigen race focussen. Ik moet het niet groter maken dan het is.”