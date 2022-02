Goud Amerikaanse snowboardcrossers in gemengde landenwedstrijd

De Verenigde Staten hebben zaterdag bij de Olympische Spelen de vijfde gouden medaille behaald. Die kwam op naam van de ervaren snowboardcrossers Lindsey Jacobellis en Nick Baumgartner, die in Zhangjiakou de beste waren in de eerste editie van de gemengde landenwedstrijd op de Winterspelen.

In de gemengde wedstrijd legden eerst de mannen het parcours over hobbels en schansen af, gevolgd door de vrouwen. De neerdwarrelende sneeuw in Zhangjiakou maakte het extra uitdagend voor de snowboarders. De 40-jarige Baumgartner was in de finale nipt de snelste bij de mannen, waardoor Jacobellis (36) met een kleine voorsprong mocht beginnen aan het tweede deel. De olympisch kampioene op de individuele snowboardcross werd al snel gepasseerd door de Italiaanse Michela Moioli, maar de routinier vocht zich terug en bezorgde ‘Team USA’ weer een gouden plak.

“Vlak oude mensen nooit uit”, zei Baumgartner, de oudste Amerikaanse olympisch kampioen op de Winterspelen sinds bobsleeër Francis Tyler in 1948. Tyler was 43 jaar toen hij goud won in de viermansbob. “Iedere atleet die wordt uitgedaagd door de jongere generatie heeft het zwaar. Het geeft een heel goed gevoel dat wij hier laten zien dat we nog niet klaar zijn, dat we keihard willen werken om dit te bereiken”, aldus de veertiger. “We omarmen de tekst ‘oldies for goldies’. Ondanks de kou heb ik nu geen jasje nodig, want het vuur van binnen brandt nog steeds bij me.”

Achter Jacobellis en Moioli gingen de andere twee deelneemsters aan de finale onderuit. Canada kwam uiteindelijk ruim 23 seconden na de Amerikaanse winnares als derde over de finish.

De VS passeerden dankzij de winst Nederland in het medailleklassement en staan nu derde met vijf gouden, vijf zilveren en één bronzen plak. Nederland deed niet mee aan de gemengde landenwedstrijd bij de snowboardcrossers. Glenn de Blois is de enige snowboardcrosser die namens TeamNL aanwezig is bij de Spelen. De 26-jarige Westlander eindigde donderdag als laatste in zijn race in de achtste finales en werd daarmee uitgeschakeld.