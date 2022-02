Met Van de Beek in de basis wint Everton ruim van Leeds

Everton heeft het Premier League-duel met concurrent Leeds United overtuigend gewonnen: 3-0. Middenvelder Donny van de Beek stond voor het eerst in de basis bij de club uit Liverpool. Het was voor Frank Lampard zijn eerste zege als trainer van Everton in de Premier League en voor de nummer 16 van Engeland de eerste in de competitie sinds begin december.

Voor Everton scoorden aanvoerder Seamus Coleman en Michael Keane in de eerste helft. Het doelpunt van Coleman viel na een strakke voorzet van Van de Beek, die de hele wedstrijd speelde als middenvelder. Het was voor de 24-jarige Nederlander, die wordt gehuurd van Manchester United, zijn eerste Premier League-basisplaats van het seizoen.

In de tweede helft scoorde Anthony Gordon nog met de hak uit een afstandsschot van de Braziliaan Richarlison. Aanvaller Anwar El Ghazi maakte in de 81e minuut als invaller zijn competitiedebuut voor Everton.