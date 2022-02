Olympisch kampioen Van der Poel zet gehele trainingsschema online

Schaatser Nils van der Poel heeft na zijn twee gouden medailles op de Olympische Spelen van Beijing zijn trainingsschema met de wereld gedeeld. Op de website howtoskate.se is te zien hoe de 25-jarige Zweed toewerkte naar zijn wereldrecord op de 10 kilometer in de National Speed Skating Oval. Het document telt 62 pagina’s.

Al langer was duidelijk dat Van der Poel zijn trainingsmethoden wilde delen. Het moment waarop hij dat doet is opvallend. Van der Poel won de 10 kilometer, nadat hij eerder ook al de olympische 5 kilometer op zijn naam had gezet.

De Scandinaviƫr zei in Beijing dat hij na dit seizoen wil stoppen met langebaanschaatsen. Op de vraag of hij bij de volgende Winterspelen (in Milaan in 2026) toch zijn titels verdedigt, zei hij dat die kans niet groter is dan 20 procent.

In het document valt onder meer te lezen dat hij van 23 tot en met 27 juli 2019 vijf ultralopen deed, van achtereenvolgens 9, 12, 13, 10 en 7 uur lang. In augustus 2021 zat Van der Poel 22 van de 31 dagen gemiddeld 5 uur per dag op de fiets.