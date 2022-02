Olympisch wielerkampioen Carapaz test postitief op corona

Wielrenner Richard Carapaz heeft de Ronde van de Provence moeten verlaten vanwege een positieve coronatest. De olympisch kampioen van Tokio verschijnt volgens zijn ploeg Ineos Grenadiers niet aan de start van de tweede etappe. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Ganna heeft de leiding in het algemeen klassement.

Ganna won donderdag de proloog van de vierdaagse Franse etappekoers, zijn landgenoot Elia Viviani schreef een dag later de eerste etappe op zijn naam. Carapaz stond in het klassement op de negentiende plaats. De 28-jarige renner uit Ecuador, die in 2019 de Giro d’Italia won, heeft volgens Ineos geen klachten die passen bij het coronavirus.