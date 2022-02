Primeur voor skeletonster Bos met bronzen medaille op Spelen

Kimberley Bos heeft op de Olympische Spelen in Beijing een voor Nederland historische bronzen medaille gehaald in het skeletontoernooi. Het is de eerste olympische medaille voor Nederland in deze wintersport. Bos rukte in de vierde run op naar de derde plaats achter winnares Hannah Neise uit Duitsland en Jaclyn Narracott uit Australiƫ.

De 28-jarige Edese was in het Yanqing National Sliding Centre eerder op de avond (Chinese tijd) na de derde run opgeklommen naar de vierde plaats in het klassement. Met een totaaltijd van 3.06,59 begon ze met 0,60 seconde achterstand op de leidster in de wedstrijd. Die hield haar voorsprong vast en bleef Narracott en Bos voor.

Bos moest in de laatste run 0,12 seconden goedmaken op de Duitse Tina Hermann om kans te maken op een medaille. Na een sterke run van 1.01,87 waarmee ze zeker was van de vierde plaats, volgden spannende minuten. De Duitse verloor daarna haar voorsprong meteen bij de start, vervolgens moest Bos afwachten of Hermann in haar afdaling toch niet sneller was. Toen de tijd bij de finish ‘rood’ bleef, juichte Bos en de Nederlandse equipe voor de unieke prestatie.

Bos is dit jaar de winnaar van de wereldbeker en het EK, maar volgens de 28-jarige Edese waren er wel twaalf favorieten voor het goud. Het zijn de tweede Spelen voor de skeletonster. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 eindigde ze als achtste.

Nederland won vrijwel alle medailles op de Winterspelen op de schaats. Alleen snowboardster Nicolien Sauerbreij won bij de Spelen van Vancouver in 2010 goud op de parallelreuzenslalom.