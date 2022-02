Schaatssters ontevreden na ploegachtervolging: het was nu niks

De schaatssters Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten waren na hun eerste optreden op de ploegachtervolging op de Olympische Spelen bijzonder ontevreden. Het Oranje-trio gaf in de kwartfinales ruim 3 seconden toe op Japan en Canada. “Het was nu niks”, zei Wüst. “Maar als alle schakels kloppen, dan weet ik zeker dat wij het ook kunnen. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten.”

Met Wüst en Schouten heeft Nederland twee olympisch kampioenen in de ploeg zitten. Wüst won de 1500 meter in Beijing, Schouten was de sterkste op de 3000 en 5000 meter. Toch kwam het Nederlandse treintje moeizaam op gang.

Volgens De Jong was de onderlinge communicatie “niet zo geweldig” en ook Schouten zag genoeg verbeterpunten. “We moeten deze race eerst nog maar eens terugkijken. Het is een heel groot verschil met Japan, maar ik weet zeker dat we beter kunnen dan dit. We moeten dat dan wel doen.”

De drie schaatssters rijden voor verschillende teams en trainen daarom doorgaans amper met elkaar. Op de vraag van de NOS-verslaggever of ze wel een team zijn, antwoordde Schouten hakkelend: “Uh, ja. Wat mij betreft zijn we een heel goed team. We kunnen beter en dat gaan we ook laten zien.” Nederland neemt het dinsdag in de halve finales op tegen Canada.