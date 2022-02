Schulting houdt met goud aandacht weg bij falende shorttrackers

Het kwam de Nederlandse shorttrackmannen niet slecht uit dat Suzanne Schulting vrijdag opnieuw olympisch goud pakte op de 1000 meter. Natuurlijk gunden ze het haar ploeggenote van harte, maar het bijkomende voordeel was dat het de aandacht ook deels weghaalde bij hun eigen optreden. De shorttrackers faalden ook op de vierde wedstrijddag in het Capital Indoor Stadium, waardoor nu al duidelijk is dat de mannen Beijing zonder olympisch eremetaal gaan verlaten.

Alleen een wonder in de finale van de aflossing kan het team van bondscoach Jeroen Otter nog helpen. Zelf moeten ze dan de B-finale winnen en hopen dat in de A-finale meerdere landen tegen een diskwalificatie aanlopen. Dat was de manier waarop de Nederlandse vrouwen vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang alsnog op brons uitkwamen.

De manier waarop het toernooi voor de Nederlandse shorttrackers eindigde, deed vooral Itzhak de Laat pijn. De 27-jarige Fries had in de halve finales de taak om de klus voor Nederland af te maken. De ruime voorsprong, die lange tijd meer dan genoeg leek voor het bereiken van de eindstrijd, gaf hij op de streep toch nog weg. Het Russische team finishte 2 duizendsten van een seconde eerder.

Otter kreeg na afloop de nodige kritiek. Was zijn opstelling wel goed? De Laat had nog weinig indruk gemaakt in Beijing. Had Otter niet beter iemand anders het laatste deel van de race kunnen laten doen? “Knegt reed niet sneller dan De Laat”, pareerde de trainer de kritiek. “Misschien is Sjinkie wat koeler op zo’n moment, maar hij is ook al een paar keer tegen een diskwalificatie aangelopen. Ik denk niet dat het had uitgemaakt. Ja, voor mij komt dit hard aan.”

Het was zo al de derde keer op rij dat Nederland bij de Spelen (waarschijnlijk) naast een medaille grijpt met de mannenaflossingsploeg. Vier jaar terug werden de shorttrackers in de halve finales gediskwalificeerd. In Sotsji (2014) leek het team kansrijk voor een medaille, totdat Freek van der Wart in de finale onderuit ging.

De optredens op de individuele nummers gaven het Oranje-kamp ook weinig reden tot lachen. Nadat de shorttrackers er op de 1000 en 1500 meter al niet in waren geslaagd een finaleplaats te halen, ging het op de 500 meter zelfs in de series al voor alle deelnemers mis.

In Vancouver (2010) won Nederland bij de mannen voor het laatst geen olympische medaille bij het shorttrack. Knegt verzekerde zich in Sotsji (2014) van brons op de 1000 meter en in Pyeongchang (2018) van zilver op de 1500 meter.