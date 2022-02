Skeletonster Bos heeft op Spelen in laatste run zicht op medaille

Kimberley Bos heeft na drie runs in het skeletontoernooi zicht op een historische medaille op de Olympische Spelen. Bos rukte in het Yanqing National Sliding Centre in de derde run op van de zesde naar de vierde plaats in het klassement. Nog nooit wist Nederland een olympische medaille te winnen in het skeleton.

De 28-jarige Edese legde de derde run af in 1.01,86, goed voor de vierde tijd. Bos passeerde daarmee haar concurrentes Jacqueline Lölling uit Duitsland en Dan Zhao uit China.

Met een totaaltijd van 3.06,59 minuten begint Bos aan de laatste run met een achterstand van 0,60 seconde op de leidster in de wedstrijd. Dat is de Duitse Hannah Neise, die naar beneden ging in een baanrecord van 1.01,44. Neise staat op een totaal van 3.05,99 en heeft een voorsprong van 0,14 seconde op de Australische Jaclyn Narracott en 0,48 op haar landgenote Tina Hermann.

De skeletonster was de tweede dag begonnen als nummer 6 van het klassement, na een tiende en tweede tijd in de runs van vrijdag. Na een snelle start van 5,13 seconden dook Bos bovenin de baan zelfs even onder de tussentijden van Neise. Ze raakte daarna echter de kant, waardoor het weer een achterstand werd die steeds verder opliep.

Bos won dit jaar de wereldbeker en het EK, maar volgens haar waren er op de Spelen wel twaalf favorieten voor het goud. Het zijn de tweede Spelen voor de skeletonster. Bij Pyeongchang 2018 eindigde ze als achtste.