Skeletonster Bos houdt het hoofd koel in olympisch ijskanaal

Kimberley Bos heeft Nederland weer wat completer gemaakt als wintersportnatie. Na medailles in het kunstschaatsen, langebaanschaatsen, snowboarden en shorttrack zorgde de 28-jarige Edese voor de eerste Nederlandse medaille in het skeleton. Bos veroverde in het Yanqing National Sliding Centre brons achter de Duitse Hannah Neise en haar Australische vriendin Jaclyn Narracott.

Bos, begonnen als bobsleester, stapte in 2012 over naar het skeleton. Een sport voor waaghalzen, maar vooral voor perfectionisten. Degene die zo min mogelijk fouten maakt en geen kanten raakt, gaat het snelste naar beneden. Bijsturen doe je met het lichaam, met een voet of een elleboog.

Nadat ze als eerste Nederlandse debuteerde op de Spelen van 2018 in Pyeongchang en daar meteen achtste werd, volgde vanaf vorig seizoen de echte doorbraak in de wereldbeker. Bos toonde zich een van de constantste skeletonsters in het veld met drie keer zilver en brons. Alleen de uitschieter ontbrak nog.

Die kwam dit seizoen. Uitgerekend op de thuisbaan van de Duitse rivalen won Bos haar eerste wereldbekerwedstrijd. Vervolgens werd ze de eerste Nederlandse winnares van de wereldbeker en Europees kampioen.

Volgens haar coach Joska le Conté is Bos niet alleen heel gefocust, maar heeft ze ook meer de ontspanning gevonden. “Als je te gespannen op een slee ligt gaat het niet goed. Als je dan een muurtje pakt, komt de klap veel harder aan. Daarin heeft ze de grootste progressie gemaakt.”

Die ontspanning was er ook in het olympisch toernooi. Bos vertelde hoe ze voordat ze baan opging nog olympische speldjes stond te ruilen met een vrijwilliger. “Ik kan me prima focussen als het moet en ontspannen als het niet moet”, zei ze. Zelfs na de mislukte eerste run was ze niet van de wijs gebracht. Ze klom vervolgens van de tiende naar de zesde plek.

Voor haar eigen laatste run stond Bos vierde. “Dat is ook niet de fijnste positie. Dan moet je rustig kunnen blijven. Ook in die run zaten nog steeds fouten, de zaak is dat zo snel mogelijk op te lossen en goed op te vangen.”

Onderin de baan ging het zelf nog bijna mis, bij bocht 13. “Ik kwam de bocht niet met de goede hoek uit en raakte de muur. En dan wordt je slee opgetild. Ik dacht, ik moet zo snel mogelijk terug.”

Bos moest na haar run afwachten of de resterende drie skeletonsters onder haar tijd zouden komen. Nadat De Duitse Tina Hermann haar virtuele voorsprong op Bos al na de start kwijtraakte volgde nog een minuut spanning en de bevrijding. “Ik wist dat ik op het podium stond. Dat was heel fijn. Echt bizar.”