Sprinters Van Gool en Seedo onder WK-limiet op 60 meter

Sprinters Joris van Gool en N’Ketia Seedo hebben op de 60 meter voldaan aan de limiet voor de WK indooratletiek in maart in Belgrado. Van Gool won bij wedstrijden in Dortmund de kortste sprintafstand in 6,60 en dat was onder de vereiste 6,63. Hij bleef nipt verwijderd van zijn Nederlands record van 6,58.

Van Gool is drievoudig Nederlands kampioen op de 60 meter; hij veroverde op de EK indoor van 2019 in Glasgow brons op het sprintnummer.

De 18-jarige Seedo eindigde in de Duitse indoormeeting als tweede op de 60 meter in 7,27. Daarmee zat ze drie honderdsten onder de WK-limiet van 7,30. De Duitse Gina L├╝ckenkemper was de snelste in Dortmund in 7,22. Seedo veroverde twee jaar geleden als 16-jarige de Nederlandse titel op de 60 meter.

Eerder zaterdag voldeden Femke Bol en Liermarvin Bonevacia op de 400 meter aan de limiet voor de mondiale titelstrijd, van 18 tot en met 20 maart in de Servische hoofdstad. Inmiddels hebben veertien Nederlandse atleten zich gekwalificeerd.