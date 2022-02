Tennissers Haase en Middelkoop naar finale dubbelspel Rotterdam

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam de finale van het dubbelspel bereikt. Het Nederlandse koppel won zijn halve finale tegen het Franse duo Nicolas Mahut en Fabrice Martin in drie sets: 7-6 (5) 2-6 10-6 10-4. Voor een beslissing in de derde set was een supertiebreak nodig. Zondag is de finale.

Middelkoop (38) en Haase (34) zijn met een wildcard toegelaten tot het dubbelspeltoernooi. Mahut en Martin waren als derde geplaatst in Rotterdam. Eerder schakelde het Nederlandse duo al de Kroatische titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit.