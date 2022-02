Veldrijder Van der Haar soleert naar zege Superprestige Gavere

Lars van der Haar heeft op imponerende wijze de veldrit van Gavere gewonnen. De Nederlander reed de concurrentie zoek in de slotcross van de Superprestige en kwam met meer dan een minuut voorsprong solo over de finish. De Belg Eli Iserbyt arriveerde op 1 minuut en 8 seconden als tweede en stelde de eindzege zeker in het klassement van de prominente veldrittenserie. Toon Aerts werd derde op 1.40.

Van der Haar boekte in het Vlaamse Gavere zijn vierde zege van het seizoen. Hij veroverde onder meer de Nederlandse – en de Europese titel. Op het WK in de Verenigde Staten reed hij naar het zilver. “Gavere is een klassieker in het veldrijden. Gavere winnen, spreekt tot de verbeelding”, zei Van der Haar na de cross. “Dit is ook de eerste Superprestigecross die ik win in mijn hele loopbaan. Als dat dan Gavere is, ben ik daar bijzonder blij mee.”

De 30-jarige Woudenberger doet zondag nog mee aan een cross in Brussel en laat zich dan opereren aan een knie. Hij sukkelt al een tijdje met knieproblemen. “Vandaag had ik gelukkig geen pijn aan mijn knie. Dat is meestal alleen tijdens lange duurtrainingen. Ik voelde dan ook meteen dat ik over goede benen beschikte. Dit was een uitgave waarin we niet echt van fiets hoefden te wisselen. Normaal wordt deze cross eerder in het seizoen gereden en steevast ligt het er hier dan zwaar en modderig bij. Vandaag dus niet en dat speelde in mijn voordeel”, zei Van der Haar, die in het Superprestigeklassement op de derde plaats eindigde.